حنان عبدالمعبود



في إطار بدء وزارة الصحة بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما، أكد الأطباء المختصون أهمية هذه الخطوة لحمايتهم وتحصينهم، مبينا ان الإصابات المرصودة لديهم تقدر بـ 20% من مجموع المسحات الإيجابية، ومع وجود المتحور أوميكرون ارتفعت معه معدلات دخول الأطفال الى الأجنحة والعناية المركزة مؤخرا، حيث معظم الأطفال الذين يصابون بالفيروس تظهر عليهم الأعراض ولكن نسبة منهم يتعرضون للمضاعفات مما يستدعى دخولهم الأجنحة والعناية المركزة.



وفي هذا الصدد، قالت استشارية حوادث أطفال بمستشفى الأميري د.فطومة العبد الرزاق إن جرعة التطعيم للفئة من صغار السن تكون أقل من فئة 12 الى 18 عاما، وأيضا أقل من فئة البالغين حيث تكون ثلث الجرعة المخصصة للفئات الأخرى. وفيما يختص بالفاصل الزمني بين الجرعتين، أوضحت أنه ثلاثة أسابيع، لافتة الى أن حماية الطفل تكون من الإصابة بالمتحور الجديد وحدوث تبعات أو مضاعفات، مبينة أن أطباء الأطفال لاحظوا خلال عملهم وجود متلازمة الأجهزة المتعددة الالتهابية والتي تحدث بعد تشافي الطفل بنحو أسبوعين الى أربعة أسابيع.



بدورها، أكدت استشارية أمراض الأطفال بمستشفى جابر د.دانة الحقان أن الفيروس مثلما يصيب الكبار فإن الأطفال لهم نصيب من الإصابة، وفي ظل ارتفاع الأعداد يستقبل مستشفى جابر يوميا من 12 الى 15 حالة للأطفال بأجنحة كوفيد.



وأشارت الحقان الى أن إصابات الأطفال عالميا تكون أقل من الكبار الا أن هناك بعض حالات الأطفال تستدعي دخول المستشفى، مبينة أنه منذ الأول من مارس 2020 حتى نهاية العام تم دخول نحو 500 طفل الى مستشفى جابر الأحمد ومن هؤلاء 500 طفل احتاج 27 منهم الى العناية المركزة، وهؤلاء الأطفال تم التعامل معهم ببروتوكول تم تغييره عام 2021 حيث فقط الحالات التي تحتاج الى تدخل وعناية طبية هي التي كانت تدخل الأجنحة حيث عدد الأطفال الذين ادخلوا مستشفى جابر منذ يناير 2021 وحتى نهاية ديسمبر من نفس العام بلغوا 315 حالة طفل ومنهم نحو 62 طفلا احتاجوا للعناية المركزة حيث متحور دلتا أثر على الحالات .



وأضافت الحقان: في 2022 ومع متحور أوميكرون فإن الإصابات بسيطة الا أن أصحاب المراض المزمنة يتأثرون وهناك نحو 240 طفلا بأجنحة كوفيد في شهر فقط بمستشفى واحد، ومن هذا العدد أدخل 27 طفلا العناية المركزة، وأغلبهم من ذوي الاختطار ولديهم أمراض مزمنة.