نجح فريق الاتحاد المدرسي لكرة القدم للبنات تحت 18 سنة في فك الشراكة مع فريق نادي سلوى على صدارة دوري الشابات الذي ينظمه اتحاد كرة القدم بعدما حقق الفوز بهدفين احرزتهما هيفاء القديري خلال المباراة التي أقيمت على ملعب عبدالرحمن البكر بالعديلية خلال منافسات الجولة الثانية ليرفع رصيده الى 6 نقاط بينما توقف رصيد فريق سلوى عند 3 نقاط. كما حقق الخليج الفوز على التضامن ليرفع رصيده الى 4 نقاط، بينما ظل المهزوم دون رصيد، وفي مباراة ثالثة فرض التعادل الايجابي نفسه على مواجهة فتيات العيون واليوفنتوس ليصبح رصيد العيون نقطة واليوفي نقطتين.



من جانبها، أكدت مديرة فريق الاتحاد المدرسي د.شيخة العلاطي أن اللاعبات كن عند حسن الظن بهن ونجحن في تنفيذ طريقة اللعب التي وضعها الجهاز الفني قبل المباراة.



وأشادت العلاطي بالدعم الكبير الذي يقدم للفريق خلال مشاركته الاولى من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المدرسي واللجنة الفنية للبنات من أجل ترك بصمة خلال الدوري الرسمي واستكمال المشوار نحو المنافسة على اللقب.