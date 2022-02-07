اقتنص فارس المنتخب الوطني للفروسية لقب بطولة الكويت الدولية لقفز الحواجز «فئة 3 نجوم» إحدى جولات الدوري العربي المؤهل إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في ألمانيا أبريل المقبل.



ففي شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع (145-160) سم تأهل 3 فرسان هم عبدالرحمن الفزيع وأحمد المضاحكة وخالد الخبيزي إلى جولة تمايز بعد ختام جولة نظيفة بدون نقاط جزاء، بعد منافسة شرسة في الشوط التاسع والأخير من البطولة التي استمرت 3 أيام تحت مظلة الاتحاد الدولي، بمشاركة واسعة من فرسان 5 دول هي الكويت والأردن وإيطاليا وبيلاروسيا وسورية، وتبلغ مجموع جوائزها 55 ألف دينار.



وفي جولة التمايز بين الفرسان الـ 3 تمكن المضاحكة من تحقيق المركز الأول بزمن 44.91 ثانية بدون نقاط جزاء متفوقا على عبدالرحمن الفزيع الذي حل ثانيا بزمن 44.91 ثانية، تلاه خالد الخبيزي بزمن 48.98 ثانية ثم علي الخرافي وعبدالله العوضي وغازي الجريوي.



وعلى ارتفاع 135 سم جاء الفارس علي الخرافي أولا. وقام بتتويج الأبطال رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ورئيس اتحاد الفروسية مسعود حيات ونائب رئيس الاتحاد عامر البتال.



وبارك الشيخ فهد الناصر هذا الإنجاز الذي تحقق، وأوضح أن المستوى الذي ظهر عليه الفرسان خلال البطولة وتحديدا في شوط الجائزة الكبرى كان مميزا كالعادة.