مبارك الخالدي



انتهت اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم من وضع تقريرها النهائي بشأن اختيار هوية مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ومدرب منتخبنا الاولمبي، اذ من المقرر ان يتم الاعلان عن اسم المدربين بعد غد الاربعاء.



وكان اتحاد الكرة قد أرجأ اجتماعه في نهاية الأسبوع الماضي لمزيد من الدراسة والبحث والتشاور مع الأندية، كما اعلن الاتحاد رسميا إنهاء عقود المدربين الاسبان العاملين بالاتحاد وعددهم 8 مدربين بالتراضي بمن فيهم مدرب المنتخب الاول والاولمبي كارلوس غونزاليس.



وكثفت اللجنة الفنية جهود عملها في نهاية الاسبوع الماضي وحتى يوم امس وذلك عبر زيارات ميدانية للأندية، اذ اجتمعت مع مدربي ومدراء الفرق لاستطلاع آرائهم حول هوية المدربين وشكل المسابقات وتسجيل الملاحظات السلبية التي أبداها المدربون ومديرو الفرق والعمل على تفاديها، حيث زار أعضاء اللجنة أندية العربي والكويت وكاظمة والسالمية والتضامن وخيطان.



مدرب ذو خبرة



وفي تصريح لـ «الأنباء» أوضح احد أعضاء اللجنة الفنية، رفض الكشف عن اسمه، ان اللجنة حرصت على استقرار الاجهزة الفنية للفرق التي تنتظرها مشاركات خارجية في البطولة الآسيوية أو العربية وهي العربي والكويت، مشيرا الى استبعاد التعاقد مع مدرب العربي انتي ميشا أو مدرب الكويت نبيل معلول حرصا على استقرار الناديين وعدم إلحاق الضرر بهما.



وقال إن أعضاء اللجنة حريصون كل الحرص على اختيار مدرب لديه الخبرة في قيادة المنتخبات نظرا للاستحقاقات المهمة التي تنتظر الازرق أو المنتخب الاولمبي في الأشهر القليلة المقبلة.



الجدير بالذكر أن الأزرق يترقب المشاركة في تصفيات كأس آسيا بالصين 2023 والمقرر انطلاقها من 6 الى 14 يونيو المقبل، والتي يسعى اتحاد الكرة الى تأجيلها بسبب تزامنها مع مشاركة منتخبنا الاولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في اوزبكستان من الاول حتى 19 يونيو المقبل.



توافر الأموال للتعاقد



وكشف المصدر عن توافر الأموال لتسهيل مهمة التعاقد مع الأجهزة الفنية الجديدة، مشيرا الى الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف لتوفير السيولة اللازمة لإتمام التعاقد، نافيا وجود أي عجز مالي لدى خزينة الاتحاد.



وكان اتحاد الكرة قد أعلن بشكل رسمي مساء أول من امس في بيان عن وفرة مالية بما يقارب ربع مليون دينار بعد التسوية المالية التي عقدها مع المدربين الاسبان الذين انتهت عقودهم بالتراضي، حيث أشار البيان الى التوجه الى إخطار الهيئة العامة للرياضة بهذا الشأن.