يعقوب العوضي



تتوجه بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الكويت الى اسطنبول في السابعة صباح اليوم، لإقامة معسكر تدريبي استعدادا لمنافسات البطولة الـ 40 للأندية العربية والتي تحتضنها تونس خلال الفترة من 15-27 الجاري، ويستمر المعسكر حتى 14 الجاري ثم تتوجه البعثة الى تونس.



ويترأس الوفد مدير الفريق الأول منصور الشمري ويضم البرازيلي داميان اريدوندو مدربا وعبدالله طالب مساعدا للمدرب وماتياس كويجي مدربا للياقة البدنية وجابريل ادريانو اخصائي العلاج الطبيعي وعبدالعزيز سعود إداريا إلى جانب 14 لاعبا هم: عامر السليم وإبراهيم صفر وعذبي العنزي وعبدالعزيز نجم وفيصل العجمي وعبدالرحمن العتيبي وعبدالله جاسم وعبدالله بوفتين ونواف الصانع وناصر الرفاعي وحمد عماد وجاسم الصباغة ومحمد الظفيري والمحترف الكوبي رونالدو سبيدا. ويلعب الفريق في اسطنبول من 3-4 مباريات تجريبية.



وشهدت قرعة البطولة التي أقيمت مؤخرا وقوع العميد في المجموعة الثانية الى جانب كل من أندية الكامل والوافي العماني والريان القطري والصداقة الفلسطيني وأهلي طرابلس الليبي. فيما وقع ممثل الطائرة الكويتية الثاني كاظمة في المجموعة الأولى إلى جانب كل من الأولمبي الميلي الجزائري وشباب الحسين الأردني والترجي التونسي والسويحلي الليبي.