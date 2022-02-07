عبدالعزيز جاسم



قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية محمد عوض ان اللاعب الجزائري إلياس يعيش وصل الكويت فجر أمس على أن ينتظم في التدريبات الجماعية اليوم، استعدادا لمواجهة الشباب الجمعة المقبل في الجولة العاشرة من دوري stc الممتاز، مشيرا إلى أن مشاركة اللاعب من عدمها تبقى بيد المدرب الجزائري خير الدين مضوي.



وأكد عوض أن الفريق سيفتقد خدمات لاعب الوسط فهد الأنصاري والظهير الأيمن راشد الدوسري لتراكم البطاقات الصفراء، كما سيغيب للإيقاف حارس المرمى خالد الرشيدي بعد عقوبة لجنة الانضباط بحرمانه من اللعب 8 مباريات. وأشار إلى أن جميع لاعبي الأصفر انتظموا بالتدريبات اليومية، من بينهم لاعبو الأزرق وكذلك المهاجم أحمد الرياحي الذي كان يعاني من وعكة صحية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الأصفر سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الانتصارات والألقاب.



وأوضح عوض أن لاعبي القادسية لم يقصروا في الفترة الماضية وسيبذلون المزيد من المجهود من أجل إسعاد جماهير القلعة الصفراء ونحن بلا شك نثق تماما بأن الجمهور سيقف خلف الفريق في كل مباراة.