اختتمت أول من امس بطولة كأس الراحل الشيخ صباح السالم الحمود السنوية للرماية بتتويج الفائزين والفائزات في مسابقاتها المتنوعة. واستمرت منافسات البطولة التي أقيمت على مجمع ميادين صباح الأحمد الأولمبي للرماية بمشاركة نحو 300 رام ورامية من منتخبي الكويت وكازاخستان.



وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للرماية رئيس الشرف لنادي الرماية الشيخ سلمان الحمود إن الرماية الكويتية باتت في مصاف المستويات الأولى قاريا ودوليا بفضل الدعم السخي الذي تقدمه الدولة لهذه الرياضة والعمل الاحترافي لمسؤولي اللعبة في البلاد.



من جانبه، أكد رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي الحرص على تنظيم هذه البطولة التي تحمل اسما له مكانة غالية لدى أسرة الرماية الكويتية، منوها بالدعم الكبير للشيخ سلمان الحمود لكل أنشطة النادي.



وأسفرت منافسات البطولة التي شملت كل المسابقات الأولمبية عن تتويج رامي المنتخب الوطني منصور الرشيدي بالمركز الأول في فئة الرجال بمسابقة سكيت في حين فاز رامي منتخب كازاخستان مكسيم كلومويتس بالمرتبة الأولى بمسابقة تراب.



وفاز رامي كازاخستان يوري يوركوف في مسابقة رماية البندقية 50 مترا ثلاثة أوضاع، فيما توج رامي منتخب الكويت فيصل الرشيدي بلقب مسابقة رماية القوس والسهم الأولمبية في حين فاز أحمد الشطي بلقب مسابقة رماية القوس والسهم مركب.



ونال عبدالله الفودري المرتبة الأولى في مسابقة رماية القوس والسهم 30 مترا بينما أحرز فيصل الظفيري لقب مسابقة القوس والسهم 18 مترا.



وفي منافسات السيدات أحرزت رامية كازاخستان سارسنكول ريبيكوفا المركز الأول بمسابقة تراب، وفازت ريم النقيب بالمركز الأول في مسابقة القوس والسهم 30 مترا، كما نالت أسيل الشايع المركز الأول في مسابقة القوس والسهم 18 مترا.