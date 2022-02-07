هادي العنزي



أعلنت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد الكراتيه سعاد الرومي فتح باب التسجيل للاعبات الراغبات في المشاركة في بطولة الفتيات الشاملة للكراتيه (كاتا وكوميتيه)، والمزمعة إقامتها خلال الفترة من 21 حتى 23 الجاري، في مقر الاتحاد بالسالمية.



وستجرى القرعة لجميع المراحل السنية (أشبال، وناشئات، وشابات، وعمومي) 19 الجاري، على أن تبدأ المنافسات في 21 منه بمرحلة الفتيات (تحت 11 سنة).



وذكرت أن باب التسجيل سيكون متاحا للجميع من أندية شاملة، وأكاديميات خاصة، وبأكبر عدد من اللاعبات في مختلف الأعمار، لاكتشاف مزيد من المواهب المتميزة، وزيادة الخبرة للعديد من اللاعبات وتطوير قدراتهن.



وأشارت الرومي إلى أنه سيتم بعد انتهاء البطولة الإعلان عن تشكيل منتخبات الكراتيه النسائية في جميع المراحل، وعطفا على الأداء الفني الذي ستقدمه اللاعبات، سيتم اختيار أفضل العناصر للانضمام للمنتخب.



وقالت ان أندية العربي، والفتاة، والكويت، والنصر، وفتيات العيون، وعدة أكاديميات خاصة تولي اهتماما كبيرا برياضة الكراتيه، مما يعد بمستقبل أفضل، كما ان مجلس إدارة اتحاد الكراتيه يولي اهتماما كبيرا بالرياضة النسائية، ويقدم كل أوجه الدعم لتطوير اللاعبات، لتشكيل منتخب قادر على المنافسة في البطولات الإقليمية والقارية المقبلة.