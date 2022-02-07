أشاد رئيس المكتب الثقافي بسفارتنا لدى مصر المستشار د.أحمد المطيري بأجنحة دور النشر والمؤسسات والجهات الثقافية الكويتية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا انها «علامة بارزة بالمعرض».



وقال المطيري، في تصريح لـ «كونا» على هامش زيارته للمعرض في دورته الـ 53، انه لاحظ اقبالا كبيرا خاصة على أجنحة الجهات الحكومية الكويتية، لافتا الى حرص الزوار على اقتناء مطبوعات الجهات الكويتية المميزة.



واوضح ان حكمة المسؤولين في هذه الجهات ظهرت من خلال «عرض منتجاتهم العلمية والأبحاث والمجلات بأسعار مدعومة وفي متناول الجميع لإتاحة الفرصة للباحثين والقراء في مصر للحصول عليها»، مؤكدا ان نشر الثقافة الكويتية واتاحتها للقارئ العربي والطلبة والأكاديميين والمثقفين «يمثل قوة وحضورا أكاديميا للكويت في هذا المعرض».



وكشف المطيري عن تعاون مستقبلي بين المكتب الثقافي وهذه الجهات قائلا «لدينا مكتبة ثرية تضم 3400 رسالة ماجستير ودكتوراه بالاضافة الى 14 ألف كتاب».



واضاف أن المكتبة التابعة للمكتب الثقافي متاحة للعامة والباحثين حتى تكون وجها ثقافيا كويتيا في القاهرة مثمنا تعاون الهيئات الثقافية الكويتية بالمعرض لدعم المكتبة بمختلف الأبحاث والاصدارات القيمة.



من جهته، قال مسؤول جناح «التقدم العلمي للنشر والتوزيع»، إحدى شركات «مؤسسة الكويت للتقدم العلمي»، ابراهيم فاروق في تصريح مماثل لـ «كونا» ان جناح المؤسسة هذا العام يضم كل اصداراتها باللغة العربية للكبار والصغار.



واكد أن دعم اسعار اصدارات المؤسسة يعكس هدف المؤسسة بـ «نشر الثقافة العلمية في الوطن العربي»، مبينا ان «اصدارات المؤسسة هي من الاصدارات الأكثر مبيعا بمعرض القاهرة للكتاب حيث أنها مختلفة مضمونا وشكلا لاسيما تلك الموجهة للطفل».