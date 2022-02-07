مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انه تتم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمستندات الثبوتية لشهداء كورونا من قبل أسرهم، ويتم حسابها بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية حسب اللوائح المعتمدة من مجلس الوزراء، وتشمل العاملين في وزارتي الصحة والداخلية والجهات الحكومية الأخرى. وردا على سؤال بشأن الجهة التي عهد إليها بتسلم المستندات الثبوتية من اسر الشهداء، أجابت المصادر بأن مكافأة «شهداء كورونا» في عهدة أمانة مجلس الوزراء. وكانت مصادر قد أكدت ان التعويض يتراوح بين 40 و50 ألف دينار يصرف لذوي شهداء «كورونا». على صعيد متصل، أوضحت المصادر ان انفتاح كورونا الحذر لا يشمل الأماكن المغلقة، وأن قيود كورونا من لبس الكمام والتباعد الجسدي وتطهير اليدين مستمرة في الأماكن المغلقة طوال الشهر الجاري حرصا على الصحة العامة وصحة المواطنين والمقيمين. هذا، ويحاط مجلس الوزراء علما في اجتماعه الاعتيادي اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالتوقيت المتوافق عليه بين وزارتي التربية والصحة حول توقيت استئناف العودة للمدارس في الفصل الدراسي الثاني المقررة الأحد المقبل، ويتضمن عرض «التربية» و«الصحة» آلية دوام الطلبة بنظام المجموعتين.