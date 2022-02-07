أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن اختيارها من قبل «الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي» لاستضافة مكتب ارتباط الجمعية للدول العربية لتصبح الكويت المركز التنسيقي الرئيسي لمنظمات التأمين الاجتماعي في 16 دولة عربية، وذلك لنقل المعرفة بين المنظمات ولتعزيز التعاون في مجال البحوث والدراسات.



وقد جاء الإعلان خلال حفل جمع كبار المسؤولين منهم الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مارسيلو كايتانو وسعادة خليفة بن سعيد العبري - الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أعرب الأستاذ العبري عن يقينه بأن انتقال مقر المكتب إلى الكويت سيمثل خطوة مهمة وداعمة لمواصلة جهودها المعهودة للقيام بالمسؤوليات المناطة به في تطوير وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي للدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة. وقد شارك ممثلا عن الكويت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومشعل عبدالعزيز العثمان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



وفي كلمته بالحفل الافتراضي، قال الوزير الرشيد: «اختيار الكويت لاستضافة المكتب للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة دليل على التطور المتقدم الذي تشهده المؤسسة بفضل القائمين عليها من إداريين وموظفين ونتطلع إلى مساهمة المؤسسة في إعداد الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية لأنظمة التأمين الاجتماعي حول العالم، ولاسيما في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي في السنوات القادمة». من جانبه، قال مدير عام مؤسسة التأمينات مشعل العثمان إن «انتقال المكتب إلى الكويت وبإدارة كويتية يؤكد المكانة العالمية والإقليمية التي تحظى بها الدولة وعلى تطور النظام التأميني في الكويت، ويشير في الوقت ذاته إلى الدور المحوري والمهم الذي تقوم به التأمينات الاجتماعية في الكويت وإلى التطور المتقدم للنظام التأميني في الكويت».