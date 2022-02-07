بشرى شعبان



كشف مصدر خاص في الهيئة العامة للقوى العاملة، عن بدء إصدار إذن العمل للمشمولين بقرار الـ 60 عاما اعتبارا من أمس عبر الموقع الإلكتروني وخدمة «أسهل» بعد بدء عدد من شركات التأمين في تصدير وثيقة التأمين الشاملة. وعن الإرباك الحاصل في إصدار الوثيقة وتأخير تجديد الإقامة، أكد المصدر أن النظام الآلي متاح لتجديد إذن العمل منذ صدور القرار رسميا الأسبوع الفائت ونشره في «الكويت اليوم»، وأن التأخير في إجراءات بعض شركات التأمين لا علاقة للهيئة به. وبين أن بعض الشركات أنجزت إجراءاتها وباشرت تصدير الوثيقة. وعن أسعار الوثيقة، أوضح أنها محددة من قبل الشركات بمبلغ 503.5 دنانير. أما بالنسبة للزيادة في الرسوم، فتأتي وفقا للتعاقد بين الشركة والمؤمن عليه. وعن التحويل، أكد المصدر أنه يخضع لإجراءات التحويل المعتمدة وفقا لتنظيم سوق العمل إضافة إلى وثيقة التأمين.