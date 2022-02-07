آلاء خليفة



أعلنت ابتسام القعود رئيسة المنظمة ‏الدولية لتمكين ‏المرأة وبناء القدرات، عن انطلاق الورشة الأولى التي تقيمها المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات «لندن» وشبكة البرلمانيات العربية للمساواة رائدات، والاتحاد البرلماني الأردني المشترك (تحالف القيادات العربية) من الفترة 7 - 10 الجاري على منصة زووم في تمام الساعة السادسة بتوقيت الكويت تحت عنوان «المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي»، حيث تهدف الورشة إلى تدريب السيدات الراغبات في الترشح للانتخابات، وتمثل هذه أول مبادرة لتحالف القيادات.