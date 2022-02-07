أسامة أبوالسعود



تقدم سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير أسامة شلتوت بخالص الشكر والتقدير لقيادة وحكومة وشعب الكويت الشقيق على دعمه المتواصل لأشقائهم في مصر ورسائل التهنئة على أداء منتخبنا الوطني، والتي وصلتنا خلال فترة عقد البطولة مما يؤكد بحق الترابط الشعبي والحب والتقدير المتبادلين بين أبناء الوطن العربي.



وأضــاف السفيــر في بيان له بمناسبة مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية: «وأنتهز هذه المناسبة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات الصحية المتبعة، وهو ما أثق ان أبناء جاليتنا الكرام سيحرصون عليه، وذلك في إطار ما عهدناه فيهم من الالتزام بقانون الكويت في هذا الشأن.