أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، حصر أسماء موظفي الوزارة المستحقين لمكافأة الصفوف الأمامية والمساندة، نظير الجهد الجبار الذي بذلوه للمحافظة على استمرارية خدمتي الكهرباء والماء لعموم عملاء الوزارة خلال الفترة من 24 فبراير حتى 31 مايو المحددة بقرار مجلس الوزراء الخاص بمكافأة الصفوف الأمامية. وقال الفارس في تصريح صحافي إن ما تم حصره من مستحقي المكافأة يبلغ 11 ألف موظف، لافتا إلى أن قطاع الشؤون الإدارية يعكف حاليا على تدقيق الكشوف بشكل نهائي لتلافي الملاحظات التي أوردها ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا حرصه الشديد ومتابعته المباشرة للانتهاء من الكشوف خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لصرفها لمستحقيها أسوة ببعض الجهات التي سيتم صرف المكافأة لموظفيها المستحقين قريبا.