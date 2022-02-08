عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي القادسية أنه تحصل على قرار مستعجل من هيئة التحكيم الرياضي يقضي بوقف تنفيذ عقوبة حارس المرمى خالد الرشيدي لحين الفصل في المنازعة الرياضية التي يختصم فيها مع لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، وعليه سيتمكن الرشيدي من المشاركة مع الفريق الأول في المباريات المقبلة.



وكانت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم قد أصدرت عقوبة بحق خالد الرشيدي قضت بإيقافه 8 مباريات، وذلك بعد عرقلته للحكم يوسف نصار الذي أدار المواجهة التي جمعت فريقي الأصفر والسالمية ضمن منافسات الدوري الممتاز بالقسم الأول، وأيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط وأبقت على العقوبة، وهو ما دفع الرشيدي الى إعلان اعتزاله اللعب بصورة نهائية. وعلى الرغم من رفع الإيقاف، فلم يشارك الحارس الرشيدي في تدريبات الأصفر أمس، وهناك محاولات من قبل مجلس الإدارة والجهاز الإداري لثني الرشيدي عن قراره ودخول التدريبات على أن يكون جاهزا لمواجهة «الديربي» أمام العربي في الجولة الـ 11 من الدوري يوم 18 الجاري.



إلى ذلك، واصل المهاجم أحمد الرياحي تدريباته الفردية من أجل استعادة لياقته البدنية وذلك بعد غيابه لفترة عن التدريبات بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها، وتقدم الرياحي بالشكر إلى مجلس إدارة النادي على تعاونهم بتزويده بأصل تعاقده مع النادي.