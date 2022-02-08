مبارك الخالدي



تعود عجلة دوري stc للدرجة الأولى الى الدوران من جديد في السادسة مساء اليوم بإقامة مباراتين في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من القسم الثالث من المسابقة، حيث يلتقي خيطان برصيد 15 نقطة مع برقان صاحب النقاط الـ 10 في مواجهة صعبة على الفريقين، وذلك على ملعب الصداقة والسلام، في حين يشهد ستاد علي صباح السالم اللقاء الذي يجمع الجهراء بـ 14 نقطة مع الصليبخات برصيد 6 نقاط. ويغيب عن مواجهات الجولة متصدر الترتيب فريق الساحل بـ 18 نقطة وذلك للراحة.



وتخوض الفرق مواجهات اليوم بشعار الفوز لتعزيز حظوظها في المنافسة على حجز احدى بطاقتي التأهل الى الدوري الممتاز، اذ من الصعب التكهن بنتائج المباريات اثر إعادة ترميم الصفوف أثناء فترة الانتقالات الشتوية. وفي الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي العهد، قدمت الفرق مستويات لافتة، حيث حقق فريق خيطان مفاجأة من العيار الثقيل تمثل في إقصاء متصدر الدوري الممتاز كاظمة من البطولة، كما نجح الصليبخات في العبور من محطة غريمه برقان بعد مباراة مثيرة ليحجز كل منهما مقعدا في الدور ربع النهائي.