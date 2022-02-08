أعلن بنك بوبيان رعايته لبطولة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان الأولى للعبة «الكيرم»، التي ينظمها متحف بيت العثمان من 8 حتى 10 فبراير الجاري، تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بمشاركة أكثر 100 فريق وأكثر من 220 لاعبا.



وقال المسؤول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك فيصل الخضر إن رعاية بنك بوبيان لبطولة الكيرم الأولى تأتي في إطار حرص البنك وسعيه الدائم للتشجيع على ممارسة الألعاب الهادفة والتي تعمل على تنمية القدرات الذهنية للصغار والكبار وترفع مستويات التحدي بينهم.



وأضاف الخضر: إننا سعداء برعاية مثل هذه الفعاليات لما تمثله من تذكير بأهمية تراثنا الشعبي الموروث سواء كان في صورة ألعاب أو فعاليات ثقافية، محاولين من خلالها تعزيز مفهوم الثقافة المحلية واحتضان وإحياء الموروث الشعبي الأصيل لنشره لدى شريحة كبيرة من المجتمع، لاسيما الشباب.



وقال إن رعاية البنك للبطولة التي ينظمها متحف بيت العثمان التابع لمركز الكويت للعمل التطوعي تؤكد الدور الفعال لاستراتيجية البنك تجاه تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية لتعم وتشمل العديد من القطاعات، لاسيما التراث والثقافة وأيضا الرياضة والشباب.



وأضاف أن لعبة «الكيرم» من الألعاب الشعبية التي عادت للانتشار في الفترة الأخيرة، لاسيما مع فترتي الحظر الجزئي والكامل اللتين مرت بهما الكويت وهي من الألعاب التي تحتاج للتركيز الى جانب احتوائها على المنافسة وزيادة الثقة بالنفس والتخلص من القلق والملل.



وقال الخضر إن شهر فبراير حافل بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي يرعاها أو يشارك البنك في تنظيمها والتي تأتي مواكبة لاحتفالات البنك مع مختلف شرائح المجتمع في أيام الكويت الوطنية بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير.



ويتميز شهر فبراير كونه شهر البهجة المصاحبة لاحتفالات الكويت بأيامها الوطنية، وهو ما يمنح هذه الأيام طعم الفرحة والانتصار، حيث تحرص إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك على التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع والعمل على تنظيم الفعاليات المناسبة لذلك ورعاية الأنشطة المختلفة.