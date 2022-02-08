هادي العنزي



تفوق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت على نظيره كاظمة 94-81 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في ختام القسم الثاني للدوري الممتاز، ليثأر «العميد» من «البرتقالي» الذي كبده أول خسارة له في الموسم، عندما تواجه الفريقان في القسم الأول للدوري، ليرفع الكويت رصيده إلى 19 نقطة، بالتساوي مع كاظمة، ليعتلي الأبيض القمة بفارق التسجيل. كما تفوق الجهراء على برقان 100-77، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما وصل رصيد برقان إلى 12 نقطة خامسا، وفي ثالث المواجهات التي أقيمت على ذات الصالة، حسم القادسية مواجهته مع القرين بفارق نقطة واحدة (73-72)، ليحصد الأصفر نقطته الـ 14 في المركز الرابع، بينما وصل الخاسر إلى النقطة الـ 11 في المركز السادس والأخير.



جاءت قمة الكويت وكاظمة مثيرة وتنافسية في مختلف مراحلها، تسيدها «البرتقالي» في النصف الأول، وخرج متقدما مع نهايته بفارق 10 نقاط (48-38)،، غابت خطورة الأميركي زاك لوفتون على غير المتوقع، ليتألق «المايسترو» الدولي أحمد البلوشي بقيادة فريقه، وفرض أفضلية واضحة على خصمه،، تقدموا في الربع الأول 22-16، ولم يعطلهم انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي عن مواصلة التألق في الربع الثاني، وبدا يوسف بورحمة متميزا إلى جانب البلوشي. وانقلب الحال كليا في النصف الثاني من المواجهة، حيث أخذ الألماني بيتر شومرز المبادرة من نظيره الأميركي كيسي أوينز مدرب كاظمة، مستعينا بالحالة البدنية والفنية العالية لمحترفه الأميركي والتر هودج، الذي سجل وحده 36 نقطة، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وبثلاثيات تركي حمود، وبتألق الأخوين محمد وحمد عدنان، وأليكس الغيص، وعلم الدين كينكوفيتش، ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة بنهاية الربع الثالث (70-69)، وما كاد الربع الحاسم في المواجهة ينطلق حتى بدأ الكويت بتسجيل النقاط تواليا، متقدما على خصمه، ولم تتأثر حماسة لاعبي «العميد» رغم الانقطاع الثاني للكهرباء، حيث كانت تشير النتيجة حينها إلى 82-78 للكويت، وعند معاودة اللعب، عاد التسجيل بكثافة ليحسم لاعبو الكويت المواجهة بفارق 13 نقطة.