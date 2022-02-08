يعقوب العوضي



يخضع حارس منتخبنا الوطني لكرة اليد وفريق فاردار المقدوني علي صفر للأشعة المقطعية لمعرفة حاجته لإجراء عملية جراحية من عدمه بعد الاصابة التي ألمت به مع فريقه في دوري أبطال أوروبا وهي عبارة عن قطع في أربطة كاحل القدم وعاودته اثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في البطولة الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في الدمام وفاز بها المنتخب القطري.



من جانب آخر، يسعى نادي الكويت إلى استعادة خدمات صفر من جديد إذ تجري مفاوضات بين إدارة الأبيض والحارس وفريق فاردار لضم اللاعب في الموسم الجاري قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.



إلى ذلك، تتجه إدارة نادي اليرموك إلى إقامة بطولة ودية مصغرة استعدادا لاستئناف منافسات الموسم الجاري بعد فترة التوقف، حيث وجهت الدعوة لعدة أندية منها العربي، وكاظمة، والفحيحيل والسالمية وذلك تعويضا عن فترة التوقف التي شهدتها البطولات المحلية خاصة بطولة الدوري العام بدرجتيه الأولى والممتاز.



من جهته، أكد مدرب الفريق الأول لكرة اليد في النادي العربي د.أحمد فولاذ أن مهمة الأخضر تكمن في استعادة رونقه عبر تقديم أداء يتناسب مع سمعة القلعة الخضراء ونعمل على إعادة الروح القتالية ومواصلة رفع المستوى الفني العام للاعبين مع قدوم المحترفين التونسيين منتصر الغيداوي وزبير السايس.