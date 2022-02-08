يحيى حميدان



يعاني فريق الكرة بنادي برقان من جملة من الغيابات في صفوفه قبل ملاقاة خيطان مساء اليوم ضمن الجولة الـ 12 من دوري stc للدرجة الأولى.



ويغيب عن «الذهبي» اليوم كل من مشعل خالد وعبدالرحمن الرياحي وفرحان سعد واحمد الفهد ونواف المطيري للإصابة، فيما لم تصل حتى عصر أمس البطاقة الدولية للمحترفين الجديدين البرتغالي ريناتو جوستو والليبي سعد طارق لعدم الوصول لمخالصات مع نادييهما السابقين، وبالتالي فإن مشاركتهما تبدو مستبعدة أمام خيطان.



وسيخضع المحترف النيجيري شيبوزي باول لمزيد من الفحوص للوقوف على مدى قدرته على المشاركة في المباراة اليوم لمعاناته من إصابة طفيفة.