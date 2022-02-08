أكد لاعب منتخب لبنان ونادي الجهراء لكرة السلة وائل عرقجي، قرب انتهاء مسيرته الاحترافية في الملاعب الكويتية، مرجعا مغادرته لفريق الجهراء إلى ارتباطه بعقده مع نادي بيروت، حيث سينضم لصفوفه عقب وفائه باستحقاقات المنتخب اللبناني الدولية مباشرة، والمتمثلة بالمشاركة في بطولة العرب بالإمارات، وخوض المنافسات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وأشاد عرقجي بحسن تعامل إدارة الجهراء، والروح الرياضية لمنافسيه من الأندية، والجماهير المتابعة، وقال: «سعدت باللعب في الدوري الكويتي الممتاز، ولا مانع من العودة مجددا الموسم المقبل».