بيروت - أحمد عزالدين



استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الأمين القطري لمنظمة حزب البعث العربي الاشتراكي علي حجازي، الذي نقل عن بري تشديده على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير.



وأضاف ان الرئيس بري أكد على ضرورة العمل الجاد لمعالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، كما جدد موقفه، بضرورة دعوة سورية إلى اجتماع اتحاد البرلمانات العربية.



الرئيس بري من جهة ثانية، دعا إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي بعد غد، وذلك بهدف وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية والمتوقعة الأسبوع المقبل، ومن أبرز مشاريع الجلسة مشروع قانون المنافسة الهادف إلى إلغاء الوكالات الحصرية.



وكانت اللجان النيابية المشتركة برئاسة نائب الرئيس إيلي الفرزلي ناقشت مشروع قانون المنافسة وأصدرت بيانا بعد الاجتماع جاء فيه: تم التوافق على اقتراح قانون المنافسة، كما أقرت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وعلقت المادة الخامسة المتعلقة بالوكالات الحصرية، على اثر التوافق على بعض فقراتها، وعدم التوافق على إحداها، ورحلت إلى الهيئة العامة للمجلس.



وزير الاقتصاد الذي شارك في الاجتماع كشف عن وجود 3300 وكالة حصرية، منها أكثر من 3000 لا تدفع رسوما، ولكن تستطيع إصدار الأحكام مستعجلة ضد أي سلعة تدخل البلد خارج الوكالات الحصرية، الأمر الذي يثير الشبهات.



من ناحيتها، النائبة عناية عز الدين، حذرت من محاولة تفخيخ المشروع، من خلال تفصيل الشروط على قياس عدد معين أو أشخاص محددين بحيث لا يستطيع أحد غير أصحاب الوكالات استيراد السلع.



وأضافت انه لا يجوز ان يكون هناك مثلا وكالة حصرية لاستيراد الدواء، وبالتالي ان تكون صحة المواطن عرضة للابتزاز والاحتكارات. ومعروف ان هناك محاولات مزمنة لإلغاء الوكالات الحصرية، لكن تحالف التجار وبعض السياسيين كان يمنع ذلك، وآخرها محاولة إقرار مشروع أيام حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقد رده يومها الرئيس السابق اميل لحود.