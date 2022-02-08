أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل امس دعم حزبه للمرشح المستقل مجد بطرس حرب عن دائرة البترون، حيث سيكون بمواجهة رئيس التيار الحر جبران باسيل .

وقال الجميل بعد اجتماع المكتب السياسي الكتائبي: "أمام خطورة الوضع، نحن بحاجة إلى خطوات كبيرة وأن نتوحّد كمعارضة، وكثيرون يطالبوننا بوضع الخلافات جانباً وتوحيد الجهود وأن تصبّ الأصوات التفضيليّة لشخص واحد في البترون نظراً لحساسية المعركة في الدائرة الثالثة".

وأضاف الجميّل: "تعرّفنا إلى مجد حرب وتابعناه وتبيّن أنّه شخص يُشبهنا بنظافة كفّه وطريقة تفكيره. ولكي نربح المعركة علينا أن نقوم ببعض التضحيات، ورأينا أنّه سيلتزم بمبادئ "الكتائب" وأن يعمل معنا بإطار كتلة نيابية واحدة من أجل سيادة لبنان"، مُطالباً بـ"دعم الرفيق والصديق مجد حرب، ونحن كمعارضة من المهمّ أن نوحّد جهودنا لتحسين ظروف النجاح خصوصاً في الشمال والبترون".

كما دعا جميع الكتائبيين في البترون إلى دعم المرشّح مجد حرب، و قال "هذه معركتنا جميعاً وأطلب أن نصبّ كل جهودنا لنحقق انتصاراً تاريخيًّا في هذا القضاء".

من جهته، قال مرشّح حزب "الكتائب" في البترون مجد حرب، بعد إعلان ترشيحه من قِبل الجميّل: "متّفقون على أننا نريد جمهورية الحياد لا جمهورية المائة ألف مقاتل ومتّفقون على جمهورية اقتصادها مثل اقتصاد الستينيات لا جمهورية "زرع البقدونس والبصل على البلكون".

وأضاف مشدّداً على أنّ "المعركة بوجه الفساد وبوجه الخاضعين تبدأ في البترون، وعلينا أن نبدأ معا في معركة تحرير لبنان وفي 15 مايو علينا أن نجيب عن سؤال "أيّ لبنان نريد؟".