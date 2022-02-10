طلال بهبهاني: نجاح البنك في تحقيق نتائج قوية رغم التحديات.. يستحق التقدير والثناء

سنواصل مسيرتنا لتحقيق التميز بالأداء عبر نهجنا المتحفظ والحصيف بكل أعمالنا

جورج ريشاني: استعدنا أداءنا القوي.. وسنواصل مواكبة التحول الرقمي بالقطاع المالي

سندشن خطتنا الإستراتيجية للسنوات الـ 5 المقبلة.. لمواصلة بناء مؤسسة قوية ومرنة



أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تحقيق نتائج مالية قوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2021، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الناتجة عن استمرار تداعيات جائحة كورونا، حيث حقق البنك أرباحا تشغيلية بلغت 82.1 مليون دينار بزيادة 12% مقارنة بنتائج عام 2020، في حين بلغت الأرباح الصافية 27.2 مليون دينار، ووصلت ربحية السهم إلى 12 فلسا.



وأوضح البنك في بيان صحافي أن إجمالي الموجودات ارتفع بنسبة 16% ليصل إلى 5.6 مليارات دينار، وزادت القروض بنسبة 9% لتصل إلى 3.4 مليارات دينار، كما زادت ودائع العملاء بنسبة 12% لتصل إلى 3.9 مليارات دينار.



وقد نجح البنك في تخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى 1.55% لعام 2021، وهي مغطاة بضمانات تصل نسبتها إلى 357%، مقارنة بـ 1.57% ونسبة تغطية 339% على التوالي في عام 2020، كما وصل معدل كفاية رأس المال إلى 18.27%.



وبناء على هذه النتائج المالية، أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن 2021 بواقع 5% من القيمة الإسمية للسهم (5 فلوس لكل سهم)، وأسهم منحة مجانية بواقع 5% (5 أسهم لكل 100 سهم) وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات الرقابية المعنية.



نتائج تستحق التقدير



وتعقيبا على هذه النتائج المالية، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني: «إن نجاح مجموعة البنك الأهلي الكويتي في تحقيق هذه النتائج المالية القوية في ظل التحديات الصحية والاقتصادية التي شهدها العالم خلال العام، يستحق التقدير والثناء، حيث حققنا زيادة في الأرباح عن طريق الإدارة الفعالة للميزانية وتنويع المحفظة بالإضافة إلى تحسين عمليات الاسترداد والتحصيل، كما حققت عمليات البنك الدولية في مصر والإمارات أداء استثنائيا أيضا، وهي تساهم بشكل كبير في إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة».



وأضاف: «سنواصل مسيرتنا لتحقيق التميز في الأداء من خلال نهجنا المتحفظ والحصيف في كل أعمالنا المصرفية مع التزامنا بالشفافية، والعمل بفعالية لضمان تحقيق الاستدامة والقيمة على المدى البعيد لعملائنا ومساهمينا».



وتابع بالقول: «نحن فخورون بإطلاقنا مؤخرا تقرير الاستدامة الأول وفقا لمبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، والذي يستعرض ممارساتنا وأداءنا فيما يتعلق بالبيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).

ومع دخولنا في عام 2022، ستظل صحة وسلامة موظفينا ومساهمينا وعملائنا على رأس أولويات الأعمال التي نقوم بها».



شكر وتقدير



وفي ختام تصريحه، قال بهبهاني: «أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى عملائنا على استمرار ثقتهم الغالية، كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى مساهمينا وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم المستمر والشكر موصول أيضا إلى مسؤولي بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة وبورصة الكويت».



وأضاف: «كما أود التعبير عن خالص الشكر والعرفان لمحافظي البنوك المركزية والجهات الرقابية في مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ومركز دبي المالي العالمي على دعمهم المستمر طوال العام، والشكر موصول أيضا الى كل الموظفين والفريق الإداري، لأن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا جهودهم المخلصة وتفانيهم وعملهم الدؤوب طوال العام».



استعادة الأداء القوي



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي جورج ريشاني: «لقد تمكنا في عام 2021 من استعادة أدائنا القوي، حيث قمنا بتعزيز أولوياتنا الإستراتيجية الأساسية المتمحورة حول رأس المال والتكلفة والسيولة والموجودات والحوكمة، وسوف نواصل جهودنا لمواكبة الحاجة المتنامية للتحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزيز استراتيجيتنا الرقمية حتى يتسنى لنا الاستجابة بكفاءة عالية لمتطلبات واحتياجات عملائنا المتواصلة في هذا المجال».



وأضاف: «أنا على ثقة بأن الإمكانات القوية المتأصلة في البنك الأهلي الكويتي، إلى جانب حرصنا الدائم على تحسين تجربة عملائنا، ستشكل معا قوة دافعة تدعم وتعزز مكانة المجموعة على مدى السنوات القادمة.

وسيشهد هذا العام تدشين خطتنا الإستراتيجية للسنوات الـ 5 المقبلة، بهدف مواصلة بناء مؤسسة قوية ومرنة قادرة على مواجهة المستقبل، وخلق قيمة مضافة لكل أصحاب المصالح لدينا.

وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر والتقدير لكل موظفينا وعملائنا على ولائهم ودعمهم المستمر لنا ونتطلع بكل ثقة إلى مستقبل مشرق».



التحول الرقمي



على صعيد مبادرات التحول الرقمي، ذك ريشاني أن البنك طرح العديد من العمليات الداخلية الجديدة مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية تماشيا مع استراتيجيته المتمثلة في تقديم خدمات مصرفية سهلة ومبسطة (بنك أسهل).

كما طرح البنك الأهلي الكويتي خدمة المساعد التفاعلي «اسأل سند»، ودشن كذلك بوابة الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات المعروفة باسم «ABKnet»، وهي منصة آمنة لإدارة المدفوعات والذمم المدينة وإدارة السيولة.



ويسعى البنك الأهلي الكويتي جاهدا للوفاء بالتزاماته بإحداث فرق هادف وقابل للقياس في المجتمعات التي يعمل فيها من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، والتي ركزت على الصحة والتعليم خلال عام 2021.

وانطلاقا من مكانته الرائدة كمؤسسة محلية تلتزم بالمسئولية الاجتماعية، يواصل البنك الأهلي الكويتي دعم وتشجيع كل شرائح المجتمع وموظفيه على تبني نمط حياة أكثر صحة، وذلك من خلال العديد من الأنشطة والعروض المتنوعة.



تصنيفات قوية ومستقرة



قال ريشاني ان البنك الأهلي الكويتي يمتلك تصنيفا قويا بالدرجة الاستثمارية، حيث حصل على تصنيف A (مستقر) من وكالة «فيتش» وعلى تصنيف A2 (مستقر) من وكالة «موديز».

وتعكس هذه التصنيفات قوة القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي الكويتي. وفي أكتوبر من عام 2021، نجح البنك في إصدار سندات رأسمالية من الشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دك، تستحق بعد 11 عاما، وتتكون من شرائح متساوية من السندات ذات الفائدة الثابتة والسندات ذات الفائدة المتغيرة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات.

كما طرح البنك حساب السحب «الفوز» وهو الأول من نوعه الذي يوفر للعملاء فرصة التوفير والفوز بجائزة بقيمة 10 آلاف دينار، وهي أعلى جائزة سحب أسبوعية في الكويت، وجائزة كبرى سنوية عبارة عن الفوز براتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات.





أرقام ذات دلالة



٭ 12 فلسا ربحية السهم الواحد بالعام الماضي.



٭ 16% نمو إجمالي الموجودات إلى 5.6 مليارات دينار.



٭ 3.4 مليارات دينار محفظة القروض بنمو 9%.



٭ 12% ارتفاعا بودائع العملاء إلى 3.9 مليارات دينار.



٭ 1.55% القروض المتعثرة.. و357% نسبة تغطيتها.