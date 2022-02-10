أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن انتخاب مساعد مدير دائرة الخدمات الأرضية لمطار الكويت الدولي في «الكويتية» مزيد المطيري رئيسا للجنة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي (AOC)، وذلك من خلال تصويت أعضاء اللجنة عبر الروابط الإلكترونية في دورتها الانتخابية العادية للعام 2022، حيث انتخب أعضاء اللجنة المطيري (ممثلا عن الخطوط الجوية الكويتية) رئيسا لمدة عام واحد للجنة، كما تم انتخاب داني ابي اولي نائبا أول لرئيس اللجنة (ممثلا عن شركة طيران الاتحاد) ومحمد الحريري نائبا ثاني لرئيس اللجنة (ممثلا عن الخطوط السعودية).



في هذا الصدد، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في الخطوط الجوية الكويتية وائل الحساوي: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن انتخاب مزيد المطيري رئيسا للجنة شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي (AOC)، ممثلا عن «الكويتية» في اللجنة، حيث إن الزميل مزيد المطيري من الكوادر الوطنية التي تتميز بالكفاءة المهنية المشهود لها ولديه خبرة واسعة في قطاع الخدمات الأرضية وفي مطار الكويت الدولي تحديدا والذي يقوم بدور كبير كممثل عن الخطوط الجوية الكويتية في الاهتمام بكل ما من شأنه تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا الكرام واستمرار التنسيق المستمر مع الإدارة العامة للطيران المدني لما فيه مصلحة حركة الطيران في الكويت.