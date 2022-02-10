توقع «رافائيل بوستك» رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا زيادة معدل الفائدة ثلاث أو أربع مرات في العام الحالي.



وفي حديث مع شبكة «سي إن بي سي»، قال «بوستك»: «أتوقع في الوقت الحالي زيادة معدل الفائدة بنحو ثلاث مرات في العام الحالي، ولكني أميل قليلا نحو زيادتها بنحو أربع مرات، ولكننا سوف نرى كيف سيستجيب الاقتصاد».



أما عن مقدار الزيادة، فتوقع مسؤول المركزي الأميركي تنفيذ عملية رفع للفائدة بنحو 25 نقطة أساس على الرغم أنه أكد أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.



وأضاف: «لا أريد أن يكون لدى الناس وجهة نظر مفادها أننا مقيدون في مسار معين فيما يتعلق بكيفية تحرك أسعار الفائدة».



ومن المقرر صدور بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة عن يناير غدا الخميس، بعدما قفز لأعلى مستوى في 40 عاما خلال ديسمبر.