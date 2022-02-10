احتفالاً بموسم الأعياد الوطنية في فبراير الجاري، أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين الوكيل الوحيد المعتمد لسيارات نيسان في الكويت، عن مكافأة عشاقها بعروض استثنائية خاصة على سيارات نيسان باترول سفاري، إكس تيرا، ألتيما، كما تقدم باقة راحة البال لجميع عملاء نيسان.



وبإمكان عملاء نيسان الاستفادة من باقة «تريبل 5» الخاصة على صديق الصحراء المثالي نيسان باترول سفاري والذي يمنح سائقيه أداء عاليا على الطرقات، كما يوفر أقصى سرعة وقوة، بالإضافة إلى السيارة العائلية الشهيرة نيسان إكس تيرا، وتتوافر كلتا السيارتين للعملاء مع كفالة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات، وصيانة لمدة 5 سنوات، ومن خلال الجمع بين القوة الرائعة والتصميم الجديد الجريء والرحابة المبنية على الراحة، فإن محرك نيسان إكس تيرا هو محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 ليتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات.



كما تقدم نيسان البابطين على طراز نيسان ألتيما عرض الاسترداد النقدي بقيمة 500 دينار، وكفالة لمدة 5 سنوات، وخدمة المساعدة المجانية على الطريق إلى جانب عرض التأجير بدون دفعة أولى.



وتتميز ألتيما الجديدة بتصميم معبر، ومقصورة داخلية مطورة ونظامين للقوة، إضافة لنظام ProPILOT الرائد الذي يخفف الأعباء الملقاة على السائق من خلال الحد من التسارع والتوجيه والفرملة في ظروف قيادة معينة كالقيادة ضمن مسار واحد على الطريق السريع.

يستخدم نظام ProPILOT كاميرا ورادارا أماميين، ومستشعرات ووحدة تحكم إلكترونية لمساعدة السائق على البقاء في وسط حارة السير والحفاظ على سرعة السيارة (التي يحددها السائق) أو المساعدة على الحفاظ على مسافة معينة من السيارة الأمامية إذا تراجعت سرعتها لما دون السرعة المحددة من السائق.

ويمكن لنظام ProPILOT إيقاف السيارة تماما أثناء الزحمة من خلال الجمع بين نظام تثبيت السرعة الذكي من نيسان وتكنولوجيات مساعدة التوجيه.



وتأتي هذه السيارات مزودة بباقة من تجهيزات السلامة، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، وتقنيات التنقل الذكي المتطورة من نيسان التي تشمل التنبيه من حركة المرور الخلفية، مما يساعد السائق على اكتشاف الأجسام الثابتة عند الرجوع إلى الخلف.

كما توفر طرازات نيسان تقنيات المراقبة والتدخل لتوفير السلامة الأمامية والجانبية والخلفية، بما في ذلك الكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع اكتشاف المشاة إضافة إلى نظام التحذير من مغادرة المسار، نظام اكتشاف النقطة العمياء القائم على الرادار، ونظام التنبيه من حركة المرور الخلفية ونظام المساعدة بالضوء العالي.



وتدعو نيسان البابطين العملاء لزيارة معارضها في الري والأحمدي. واغتنام الفرصة والاستفادة من العروض الديناميكية التي تقدمها وأبرزها باقة راحة البال التي تأتي مع الطرز المختلفة.