أعلنت شركة زين عن شراكتها الاستراتيجية لمبادرة «الكويت تبرمج» لطلاب وطالبات المدارس الثانوية، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى البلاد التي تطلقها أكاديمية «كودد» للمرة الثانية بهدف المساهمة في خلق جيل جديد من المبرمجين الكويتيين الشباب.



وذكرت الشركة في بيان صحافي، أن الإعلان عن شراكتها الاستراتيجية أتى على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر أكاديمية «كودد» بالشويخ، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي، والرئيس التنفيذي للعمليات في الأكاديمية هاشم بهبهاني، والرئيس التنفيذي للأكاديمية أحمد معرفي، بالإضافة إلى ممثلي الرعاة.



وفي تعليقه على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والاتصالات بشركة زين الكويت وليد الخشتي: «سعداء اليوم بالإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية لمبادرة الكويت تبرمج التعليمية، والتي نجدد من خلالها تعاوننا المستمر مع شركائنا في أكاديمية كودد بهدف المساهمة في خلق جيل جديد من المبرمجين الكويتيين».



وأضاف: «ترتكز العديد من مبادرات استراتيجيتنا للاستدامة بشكل كبير حول قطاعي الشباب والتعليم، ولا يخفى على أحد أن مستقبل الاقتصاد والتعليم يتجه بشكل متسارع نحو المجالات الرقمية في السنوات الأخيرة، ولهذا فقد وضعنا تطوير المهارات البرمجية والرقمية لدى الشباب على رأس أولوياتنا، خاصة أن «زين» تعتبر إحدى أكبر الشركات الوطنية في قطاع الاتصالات الكويتي وضمن أكثر مزودي الخدمات الرقمية ريادة في المنطقة».



واختتم الخشتي: «نفخر بكون زين إحدى أبرز الشركاء الاستراتيجيين لأكاديمية كودد على مدار السنوات الأخيرة، وهو ما أسهم في تخريج المئات من التقنيين والمبرمجين الشباب إلى السوق المحلي، ونتمنى لزملائنا في الأكاديمية كل التوفيق في مبادرة «الكويت تبرمج» التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى البلاد».



وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية «كودد» أحمد معرفي: «نحن فخورون بالإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع زين لمبادرة الكويت تبرمج لطلاب المدارس الثانوية في الكويت، فقد كانت وما زالت زين واحدة من الشركات الرائدة في التقدم التكنولوجي والابتكار بالإضافة إلى مسؤوليتها الاجتماعية الدائمة المتمثلة في دعم البرامج التعليمية».



بدوره، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية كودد هاشم بهبهاني: «نحو هدفنا المشترك لإعمار الطاقات الشبابية، نتشرف بوجود زين شريكا استراتيجيا في مبادرة الكويت تبرمج لمساندتنا بتعليم طلاب وطالبات الثانوية في الكويت من خلال دورات مكثفة في برمجة مواقع الويب، وتطوير ألعاب الفيديو، وتطوير تطبيقات الآيفون والآندرويد».



وتطلق أكاديمية كودد مبادرة «الكويت تبرمج» للمرة الثانية، وهي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد، وتهدف لإنشاء جيل متقدم في المجال التقني من خلال إتاحة الفرصة لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية لاكتساب المهارات البرمجية في أربع مسارات مثمرة وهي تطوير تطبيقات الآيفون وتطبيقات الآندرويد وتصميم المواقع وبناء الألعاب.



وتستقبل المبادرة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من المدارس الحكومية والخاصة من الصف التاسع إلى الثاني عشر للأعمار من 14-17 سنة، حيث يستمر البرنامج المجاني على مدار ستة أسابيع يتعلم الطالب من خلالها ما يكفيه من المهارات الأساسية ليتمكن من بناء مشروعه الخاص، وقد تم قبول أكثر من 500 طالب وطالبة في النسخة الأولى من البرنامج في عام 2020، وتهدف النسخة الحالية إلى قبول 1000 طالب وطالبة.



وأوضحت الشركة أنها تسعى من خلال دعمها لهذه المبادرة المتميزة إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في الكويت لاحتضان طاقاتهم ومواهبهم وتزويدهم بالمهارات الحديثة اللازمة لتأهيلهم إلى سوق العمل وتحفيز الإبداع التكنولوجي في نفوسهم، وذلك لقناعتها الشديدة بأهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في بناء المستقبل والنهوض بالاقتصاد الوطني.



وأكدت الشركة اهتمامها بدعم ومساندة الجهات التي تقدم البيئة المناسبة للأجيال القادمة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث لن تدخر الشركة جهدا في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتسهم في رفعة الوطن.