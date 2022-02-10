أجمع الرعاة الاستراتيجيون لبرنامج «الكويت تبرمج»، الذي أطلقته أكاديمية «كودد»، على ان هذا البرنامج سيخلق جيلا جديدا من المبرمجين الكويتيين الشباب، حيث يقدم البرنامج للطلبة الفرص للاحتراف بعالم البرمجة، ما سينعكس عليهم إيجابا خلال مسيرتهم العلمية والمهنية بالمستقبل.



وأشاروا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أكاديمية «كودد» لإطلاق النسخة الجديدة من البرنامج لعام 2022، الى أن المبادرة ستمتد طوال العام الدراسي ابتداء من مارس المقبل حتى نهاية العام الحالي، وذلك بعد النجاح الكبير والإقبال اللافت الذي شهدته خلال عامها الأول.. وفيما يلي التفاصيل:



أحدث البرامج التدريبية



في البداية، قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية كودد أحمد معرفي: «تسعى أكاديمية كودد إلى توفير أحدث البرامج التدريبية في البرمجة لطلبة وطالبات الثانوية العامة بالكويت، وقد لاقت الأكاديمية دعما استراتيجيا من مجموعة شركات رائدة بالكويت والعالم العربي، والمتمثلة في بيت التمويل الكويتي (بيتك)، وشركة زين الكويت، ومجموعة صناعات الغانم».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في أكاديمية كودد هاشم بهبهاني: «هدفنا اليوم هو إعمار الطاقات الشبابية وتخريج ألف طالب وطالبة يمتازون باحتراف برمجة مواقع الويب، تطوير ألعاب الفيديو، وتطوير تطبيقات الآيفون والأندرويد من خلال شراكاتنا الاستراتيجية».



شراكة إستراتيجية



من جهته، قال مساعد مدير الرعايات والمسؤولية الاجتماعية في «بيتك» عبدالعزيز ذياب: «نفخر في بيت التمويل الكويتي بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية كودد لتطوير الابتكار التكنولوجي، والذي نطمح من خلاله الى دعم شباب وشابات الكويت والمساهمة في توفير أفضل الوسائل التعليمية لهم في مجال البرمجة».



وأضاف ذياب: «نحرص في بيتك على دعم التقدم العلمي ومبادرات الابتكار والإبداع التكنولوجي، لذا نحن سعداء باستمرار شراكتنا الاستراتيجية مع أكاديمية كودد وإطلاق النسخة الثانية لمبادرة الكويت تبرمج، ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية ودعم الابتكار والإبداع والمبادرات التقنية والاهتمام بالشباب ورعاية مواهبهم».



واختتم تصريحه، قائلا: «أؤكد على حرص بيت التمويل الكويتي لدعم هذه المبادرة وتوفير أفضل بيئة تعليمية لشباب وشابات الكويت، والمساهمة في إنشاء جيل متقدم في المجال التقني يواكب متطلبات المستقبل».



مسؤولية وطنية



بدوره، قال مدير العلاقات العامة بشركة صناعات الغانم حسين القطري: «نحن فخورون بالتعاون مع أكاديمية كودد، لنكون الشريك الاستراتيجي في النسخة الثانية من مبادرة الكويت تبرمج، هذه المبادرة التي أبهرتنا في نسختها الأولى، ولمسنا من خلالها إقبال كبير من شبابنا لتعلم أساسيات البرمجة».



وأضاف: «في صناعات الغانم نرى أن دعم مثل هذه المبادرات ليس فقط مسؤولية اجتماعية، بل هو مسؤولية وطنية تجاه الجيل الجديد، حيث إن هذه المبادرة تحفز الشباب على تعلم مهارة البرمجة في بيئة تفاعلية تدفعهم للتفكير النقدي والإبداعي، وهي مهارات أساسية ستساعدهم على خوض سوق العمل، وستساهم في تغيير حياة الأفراد وخلق قيمة مضافة للمجتمع ككل».