يستضيف أتلتيك بلباو اليوم نظيره فالنسيا في قمة ذهاب مواجهة الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، ويمر النادي الباسكي المستضيف بأفضلية جاهزية فنية وبدنية ونفسية، فبعدما أقصى بلباو نظيره ريال مدريد من الكأس بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، واصل نتائجه القوية في الدوري المحلي، بفوزه على ضيفه إسبانيول 2-1 في ختام منافسات المرحلة الـ 23 للدوري، محققا فوزه الثاني تواليا في الدوري، وبقي من دون هزيمة هذا العام في «الليغا» ومحققا ثلاثة انتصارات وتعــادل.



بينما صعد فالنسيا إلى دور نصف نهائي كأس ملك أسبانيا بعد الفوز على قادش 2-1 في دور ربع النهائي، ويأمل كلا الفريقين بحجز مقعدهما في المباراة النهائية.



موناكو لنصف النهائي



بات موناكو أول المتأهلين الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم التي خسرت بطلها باريس سان جرمان في الدور السابق، وذلك بفوزه على ضيفه أميان من الدرجة الثانية 2-0.



ويدين فريق الإمارة الذي وصل الى نهائي العام الماضي حيث خسر أمام سان جرمان وفشل بالتالي في رفع الكأس للمرة الأولى منذ 1991 والسادسة في تاريخه، بتأهله الى أوريليان تشواميني والألماني كيفن فولاند اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 5 و54 تواليا.



ويختتم الدور ربع النهائي اليوم، بلقاء يجمع نانت وباستيا من الدرجة الثانية.