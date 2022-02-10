واصل مان يونايتد خيباته وفرط في المركز الرابع بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه بيرنلي صاحب المركز الأخير 1-1 في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة انجلترا لكرة القدم، التي تختتم اليوم بمواجهتين، حيث يلتقي ليفربول ثاني الترتيب ليستر سيتي العاشر على ملعبه أنفيلد باحثا عن تحقيق الفوز والثأر من خسارتيه السابقتين من «ذئاب» ليستر في الدوري، فيما يستضيف ولفرهامبتون نظيره أرسنال.



وسجل الفرنسي بول بوغبا (18) هدف «يونايتد»، وجاي رودريغيز (47) هدف بيرنلي.



وجاءت النتيجة المخيبة ليونايتد عقب خروجه من الدور الرابع لمسابقة الكأس بخسارته على أرضه أمام ضيفه ميدلزبره من المستوى الثاني «تشامبيونشيب» بركلات الترجيح 7-8 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.



وتراجع يونايتد الى المركز الخامس برصيد 39 نقطة، تاركا المركز الرابع إلى وست هام يونايتد الفائز بصعوبة على ضيفه واتفورد بهدف وحيد سجله جاريد بوين (68).



وبات يونايتد مهددا بلحاق أرسنال (36 نقطة) به في حال فوزه على وولفرهامبتون اليوم في ختام المرحلة.



وقال رالف رانغنيك، مدرب مان يونايتد، في تصريحات عقب المباراة نقلتها «بي بي سي»: «سجلنا 3 أهداف، وتم إلغاء هدفين منها، أحدهما بسبب قرار متأخر من حكم الراية»، مضيفا: مرة أخرى لعبنا بصورة مميزة في الشوط الأول، وسيطرنا على اللقاء، لكن في الشوط الثاني لم نلعب بالقوة اللازمة، وكان من الواضح أن فريق بيرنلي سيدخل بقوة، ولم ندافع جيدا لمنعهم من إحراز الهدف، وهذه ليلة محبطة لنا، والأمر تعلق في النهاية بالحظ.



إلى ذلك، واصل نيوكاسل صحوته وتخلص من منطقة الهبوط مؤقتا عندما عكر فرحة ضيفه إيفرتون مع مدربه الجديد فرانك لامبارد بالفوز عليه 2-1.



وهو الفوز الثاني تواليا لنيوكاسل والثالث هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 18 نقطة وصعد من المركز التاسع عشر قبل الأخير إلى السابع عشر بفارق نقطة واحدة أمام نوريتش سيتي الذي يستضيف كريستال بالاس.



وفي سياق متصل، من غير المستبعد أن يلعب الدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول في المباراة ضد ضيفه ليستر اليوم، بعد أربعة أيام فقط من خسارته نهائي كأس أمم إفريقيا ضد زميله في النادي ساديو ماني الذي لن يكون متواجدا إثر عودته الى بلاده السنغال للاحتفال باللقب.



وعاد صلاح الى المركز التدريبي في ليفربول الثلاثاء وسيخضعه الفريق الطبي للتقييم قبل المباراة، وقال المدرب الألماني يورغن كلوب في حديث مع الموقع الرسمي للنادي:«لقد عاد صلاح، إنه محبط جدا، لكنه يتطلع لكل الأمور التي تنتظرنا هنا، إنه لاعب ذو خبرة وهو وحش على الصعيد البدني، وعلينا أن ننتظر».