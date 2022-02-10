أعلن لاعب وسط تشلسي الإنجليزي لكرة القدم حكيم زياش أنه لن يعود الى صفوف منتخب بلاده المغرب، متهماً مدربه البوسني وحيد خليلودجيتش بـ «الكذب».



وقال زياش (28 عاما)، في تصريح لقناة «أبوظبي» الرياضية: «لن أعود إلى صفوف المنتخب المغربي، هذا قراري النهائي»، مضيفا كل شيء واضح بالنسبة لي عن الكيفية التي تجري بها الأمور هناك وبعد ذلك أنا أركز على ما أفعله وما أقدمه مع فريقي». وشهدت علاقة المدرب بالنجم المغربي توترا أدى إلى استبعاده لأسباب انضباطية عن لائحة المنتخب في أغلب مباريات الدور الثاني المؤهل إلى مونديال قطر 2022 وكذلك نهائيات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الكاميرون والتي ودعها «أسود الأطلس» من ربع النهائي على يد مصر 1-2 بعد التمديد.



وقال خليلودجيتش خلال مؤتمر صحافي للحديث عن حصيلة المغرب في العرس القاري في معرض رده عن سؤال في هذا الصدد «لا يمكنني استدعاء لاعب يمكنه تفجير المجموع، حتى لو كان اسمه ليونيل ميسي».