أكد المدرب الإيطالي لنادي توتنهام الإنجليزي أنتونيو كونتي أمس أنه لا يستبعد فكرة عودة مهاجم المنتخب الدنماركي لكرة القدم كريستيان إريكسن إلى الفريق اللندني، في حال استعاد مستواه مع برنتفورد حتى نهاية الموسم. وقال كونتي الذي أشرف لمدة موسمين في إنتر ميلان الإيطالي على تدريب إريكسن الذي تعرض لسكتة قلبية الصيف الماضي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أوروبا «بالطبع، إريكسن جزء من تاريخ توتنهام، العودة إلى هنا ستكون فرصة جيدة بالنسبة له ولي وللنادي، وأعتقد أنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت قبل العودة للعب في إنجلترا».