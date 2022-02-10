منيت الأميركية ميكايلا شيفرين بإخفاق آخر في منافسات التزلج الألبي تضيفه الى تنازلها عن ذهبية التعرج الطويل، وذلك بخروجها أمس من مسابقة التعرج للسيدات في أولمبياد بكين الشتوي، ما فتح الباب أمام السلوفاكية بترا فلهوفا لنيل الذهبية.



وعلى غرار سباق التعرج الطويل الإثنين، كانت شيفرين المرشحة الأوفر حظا لنيل ذهبية التعرج للمرة الثانية بعد عام 2014، إلا أنها صدمت الجميع بخروجها عن المسار في مستهل نزولها الأول ليتأجل حلمها بذهبية أولمبية ثالثة. وبإخفاق شيفرين، استفادت فلهوفا لتتوج بذهبية السباق للمرة الأولى في مسيرتها، متفوقة على بطلة العالم النمساوية كاتارينا لينسبرغر والسويسرية وندي هولدينير اللتين نالتا الفضية والذهبية تواليا.



وستنافس شيفرين (26 عاما) في ثلاث مسابقات فردية أخرى في بكين 2022، أولها التعرج سوبر طويل الجمعة وبعدها سباق الانحدار الثلاثاء والكومبينيه الخميس المقبل.



ورغم إحرازها 6 ميداليات في بطولات العالم، بينها ذهبية، عجزت فلهوفا عن الصعود الى منصة التتويج في مشاركتيها الأولمبيتين الماضيتين عامي 2014 و2018، إلا أنها عوضت الأربعاء بعدما سجلت مجموع 1:44.98 دقيقة في محاولتين.



وفي سباق التزلج الحر لفئة الهوائي الكبير المدرجة حديثا في الألعاب، فرض بورك رود هيمنته المطلقة لدرجة أنه خاض محاولته الثالثة وهو يحمل بيده علم النرويج.



وبعد يوم على اضطرار الصينية أيلين غو الى القيام بقفزة أخيرة مذهلة لتمنح بلادها ذهبية هذا السباق عند السيدات، لم يجد رود أي منافسة حقيقية في سباق أمس وحقق في محاولته الأولى رقما هائلا قدره 95.75 نقطة. وبعمر الـ 36 وبعد 5 ألقاب عالمية، منحت ليندساي جاكوبيليس الولايات المتحدة ذهبيتها الأولى في بكين، وذلك بعد فوزها بمسابقة ألواح التزلج للسيدات (سنوبورد كروس) في خامس مشاركة أولمبية لها لتفك النحس الذي لازمها سابقا.