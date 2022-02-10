رد المدرب الإسباني لأرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا أمس، على مهاجمه السابق الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ بالقول إنه كان «الحل، ليس المشكلة»، وذلك بعد انفصال الأخير عن النادي اللندني للالتحاق كلاعب حر ببرشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقال: «لا أعتقد أنني ارتكبت أي خطأ، والطريقة التي أرى بها نفسي في هذه العلاقة هي أنني الحل ولست المشكلة، وأوباميانغ لم يكن سعيدا».



وأقر الإسباني بأنه «لا يمكن لأحد أن يشكك بأهمية أهداف «أوبا» بالنسبة للنادي، وأنا ممتن جدا لما قدمه للنادي، لكننا نملك لاعبين آخرين».