يواصل ريال مدريد حملته لتحقيق لقب الموسم الحالي في الدوري الإسباني لكرة القدم حين يحل ضيفا على فياريال مساء غد السبت في المرحلة الـ 24 من المسابقة.



ويلعب غدا أيضا قادش مع سلتا فيغو، ورايو فايكانو مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع خيتافي، في حين تنطلق المرحلة اليوم الجمعة بلقاء إشبيلية مع إلتشي.



وفي مسابقة كأس إسبانيا، وضع ريال بيتيس قدما في الدور نصف النهائي بفوزه الصعب على مضيفه رايو فايكانو 2-1 في ذهاب نصف النهائي. ويدين بيتيس، ثالث الدوري، بفوزه إلى الثنائي بورخا إغليزياس الذي أدرك التعادل في الدقيقة 26 ردا على هدف التقدم من ألفارو غارسيا ريفيرا (5)، قبل أن يضيف البرتغالي وليام كارفالو هدف الفوز للضيوف (68). وتقام مباراة الإياب في الثالث من مارس المقبل في إشبيلية، فيما تلعب المباراة النهائية في 23 أبريل على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية.