أحرز الأميركي نايثن تشن ذهبية أولى مستحقة طال انتظارها في التزحلق الفني على الجليد في ظل معاناة النجم الياباني يوزورو هانيو، فيما احتفظت مواطنته كلوي كيم بلقبها «ملكة» لمسابقة نصف الأنبوب ضمن رياضة ألواح التزلج (سنوبورد) الخميس في أولمبياد بكين الشتوي.



وحصل تشن (22 عاما)، بطل العالم ثلاث مرات، على مجموع نقاط 332.60، متقدما على اليابانيين يوما كاغياما (310.05 نقطة) وشوما أونو (293 نقطة)، فيما حل البطل الأولمبي السابق مرتين هانيو رابعا عقب سقوطه مرتين.



وفي ألواح التزلج، سحقت كيم للمنافسة بعد محاولتها الأولى في تشانغجياكو، فنالت 94.00 نقطة محرزة لقبها الأولمبي الثاني بعد بيونغتشانغ 2018، متقدمة على كيرالت كاستييه (90.25) صاحبة الفضية والتي باتت أول متزلجة سنوبورد إسبانية تصعد إلى منصة أولمبية، واليابانية سينا توميتا صاحبة البرونزية مع 88.25 نقطة.



وفي اليوم السادس من الألعاب الذي يوزع فيه 8 ذهبيات، أخفق المرشح الفرنسي أليكسي بينتورو اللاهث وراء لقب أولمبي أول في كومبينيه (انحدار وتعرج) الرجال ضمن التزلج الألبي، فتوج النمساوي يوهانيس شترولتس بعد 34 عاما من ذهبية والده هوبرت في المسابقة عينها وبعد عام من إقصائه من المنتخب بسبب سوء النتائج.



وتفوق شترولتس بفارق 59% من الثانية على النرويجي ألكسندر أمودت كيلده، و68% من الثانية على الكندي جيمس كروفورد.



وجاءت نتيجة نجمة التزحلق الفني على الجليد الروسية كاميلا فالييفا (15 عاما) التي قادت منتخب بلادها إلى الميدالية الذهبية هذا الأسبوع، إيجابية اثر تناولها دواء محظورا للقلب بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.