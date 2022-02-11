أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عددا من الاختبارات الناجحة لتقنية التسلل شبه الآلي خلال بطولة كأس العالم للأندية في أبوظبي بالتزامن مع عرض رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد على الشاشة الكبيرة بالملعب وعلى التلفزيون ما يمنح المشاهدين نظرة أعمق على قرارات التسلل.



وبعد أن نجحت تجربة الاختبارات التي تم إجراؤها على تقنية التسلل شبه الآلي في كأس العرب العام الماضي، يجري تكثيف الاختبارات على تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي قبل استخدامها المتوقع في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.



وقال رئيس لجنة الحكام في «فيفا» بييرلويجي كولينا: «نحن نواصل الاختبار لمحاولة تحقيق الهدف للحصول على قرارات أكثر دقة وأيضا قرارات أسرع في حالات التسلل، وأعلم أن هناك من أطلق عليه اسم روبوت التسلل، لكنه ليس كذلك فالحكام والحكام المساعدون لايزالون المسؤولين عن القرار في الملعب ولكن تمنحهم التكنولوجيا فقط دعما ذا قيمة لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة وخاصة عندما يكون التسلل شديدا وصعبا للغاية».