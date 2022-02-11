أعرب لاعب ميلان، رافائيل لياو، عن سعادته بالفوز العريض على لاتسيو 4-0 في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم. وقال لياو في تصريحاته لشبكة «ميدياست» الإيطالية: «نحن الآن في الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا، وهي بطولة يريد ميلان الفوز بها». رباعية «الروسونيري» حملت توقيع رافائيل لياو وجيرو «هدفين» وفرانك كيسي في الدقائق 33 و41 و45 و79 على الترتيب. وبهذا الفوز، ضرب ميلان، موعدا ناريا ضد جاره إنتر في نصف النهائي. إلى ذلك، يترقب عشاق الدوري الإيطالي موعد المواجهة النارية بين إنتر ومنافسه نابولي غدا السبت في المرحلة الـ 25 من مسابقة الدوري الإيطالي «الكالتشيو». ويلعب غدا كذلك لاتسيو مع بولونيا، وتورينو مع فينيزيا.



فرنسا



يخوض باريس سان جرمان الذي يحلق في صدارة بطولة فرنسا لكرة القدم اختبارا أخيرا ضد ضيفه رين الخامس في افتتاح المرحلة الـ 24 اليوم. ويخوض نيس امتحانا صعبا عندما يحل ضيفا على ليون الذي يريد الدخول في صلب المنافسة على البطاقات الأوروبية، ويلتقي مونبلييه مع ليل.



وضمن مسابقة كأس فرنسا، تأهل نيس إلى الدور نصف النهائي بفوزه الساحق على مرسيليا 4-1 في ربع النهائي. وحسم فرساي مواجهته أمام مضيفه برجوراك بيريغور بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1.



ألمانيا



وتنطلق مساء اليوم المرحلة الـ 22 من الدوري الألماني بلقاء يجمع بين لايبزيغ مع كولن، وتستكمل المباريات غدا بوخوم مع بايرن ميونيخ، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع أوغسبورغ، وآينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورغ، وفرايبورغ مع ماينتس، وغرويتر فورث مع هرتا برلين، وباير ليفركوزن مع شتوتغارت.