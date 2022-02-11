أبدى المدير الفني لمان سيتي بيب غوارديولا رضاه عن فوز فريقه 2-0 على ضيفه برينتفورد في المرحلة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقال غوارديولا في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت»: «من الصعب مهاجمة برينتفورد، إنهم يتمتعون بالعدوانية والضغط العالي، نبني اللعب وهم يدافعون بعمق، كان علينا التحلي بالصبر وألا نرتكب أخطاء، وفي النهاية حصلنا على النتيجة المطلوبة».



وأتم: «جميع الفرق تنافس بشراسة، لكن من المثير للإعجاب في هذه المرحلة أن نحصل على 60 نقطة، لقد قدمنا أداء جيدا بشكل لا يصدق». وسجل رياض محرز في الدقيقة (40 من ركلة جزاء) وكيفن دي بروين (69) هدفي اللقاء. وفي مباراة اخرى، ألحق ساوثمبتون الخسارة الاولى بتوتنهام في الدوري بإشراف مدربه الايطالي انتونيو كونتي بالفوز عليه 3-2 في عقر داره.



وتقدم «السبيرز» بالنيران الصديقة بواسطة مدافع ساوثمبتون الپولندي يان بندارك (18)، لكن الفريق الجنوبي ادرك التعادل بواسطة الالباني ارماندو بروخا (23).



وتفوق توتنهام مجددا عن طريق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (70)، لكن ساوثمبتون صعق توتنهام بهدفين سريعين عن طريق النرويجي محمد اليونوسي (80)، ثم الاسكتلندي تشي ادامسي بعدها بدقيقتين.



وتعادل أستون فيلا مع ليدز يونايتد 3-3، ونوريتش سيتي مع كريستال بالاس 1-1.



هذا، وتنطلق غدا السبت منافسات المرحلة الـ 25 من المسابقة، حيث يلعب مان يونايتد مع ساوثمبتون، وبرينتفورد مع كريستال بالاس، وإيفرتون مع ليدز يونايتد، وواتفورد مع برايتون، ونوريتش سيتي مع مان سيتي.