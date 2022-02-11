حافظ منتخب بلجيكا على موقعه في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر أمس، متقدما على البرازيل «الثانية»، وفرنسا «الثالث»، فيما قفزت الأرجنتين للمركز الرابع على حساب إنجلترا التي تراجعت للمركز الخامس.



وحلت إيطاليا في المركز السادس، ثم إسبانيا «السابعة» والبرتغال «الثامنة» والدنمارك «التاسعة» وهولندا في المركز العاشر.



وتقدمت السنغال للمركز الـ 18 في التصنيف العالمي بعد فوزها بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.



من جانبه، قفزت مصر 11 مركزا لتصبح في المركز الـ 34.



كما سجلت غامبيا قفزة قوية وتقدمت 25 مركزا لتصعد إلى المركز 125 في التصنيف العالمي.