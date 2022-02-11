يستضيف ستاد «محمد بن زايد» بالعاصمة الإماراتية أبوظبي نهائي كأس العالم للأندية بين تشلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي غدا السبت. وشارك «البلوز» في مونديال الأندية بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا، ونجح في تخطي عقبة بطل آسيا الهلال السعودي 1-0 في الدور نصف النهائي أول من أمس. أما بالميراس فهو بطل كوبا ليبرتادوريس وتغلب على حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري 2-0 في نصف النهائي.



هذا، ويستقبل ستاد «آل نهيان» مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بين الهلال والأهلي غدا أيضا. وتعد المباراة هي الثامنة التي تجمع الأندية العربية معا في كأس العالم للأندية، وتفوق عرب آسيا 5 مرات، فيما حقق عرب أفريقيا الفوز في مناسبتين فقط. وبلغ تشلسي المباراة النهائية بفوزه على الهلال بهدف نظيف سجله المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو في الدقيقة 32.



ومن جهته، أكد رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، أن طموحات فريقه لا تتوقف ومستمرة نحو تحقيق البطولات التي يشارك فيها.



وقال بن نافل في تصريحات لقناة الشارقة الرياضية: «الحمد لله، مثلنا قارة آسيا كأبطال خير تمثيل في كأس العالم للأندية». وتابع: «مثلنا المملكة العربية السعودية ككيان عريق متعود دائما على الزعامة، وطموحه لا يتوقف». وأضاف: «الهلال قدم مباراة رائعة أمام تشلسي، لكن لم يكتب لنا الفوز، سعيد للغاية بما قدمناه».



ونوه «طموحنا مستمر لتحقيق مراكز أفضل وتحديدا المركز الثالث ضد الأهلي، ستكون مباراة جميلة تليق بالكرة العربية».



وشدد «سنحقق كأس العالم للأندية يوما ما. تحدثت مع المنظمين للبطولة وفيفا والاتحاد الآسيوي عن نظام المسابقة غير العادل، أخبرونا بتغييره، بالإضافة إلى كون اللعب كل يومين أمر مرهق».



وفي الجهة المقابلة، خاض الفريق اللندني المباراة في غياب مدربه الالماني توماس توخيل المصاب بفيروس كورونا، لكنه قد يكون متواجدا على دكة الاحتياطيين في المباراة النهائية، وحل بدلا منه مساعده تزولت لوف الذي اشاد بلوكاكو بقوله: «الجميع سعيد لانه سجل. بذل جهودا كبيرة في المباراة الأخيرة (في مباراة الكأس) لذلك منحناه الفرصة في مباراة الهلال».



وعلى الرغم من تواجد النيجيري أوديون إيغالو مهاجم مان يونايتد السابق وزميله في خط المقدمة المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو السابق، فإنهما لم يشكلا خطورة كبيرة على مرمى الحارس الاسباني كيبا أريساباليغا الذي احتفظ بمركزه رغم عودة الحارس الاساسي السنغالي ادوار مندي بعد تتويجه بطلا لأمم أفريقيا مع منتخب بلاده الاحد الماضي. وأنهى مونتيري المكسيكي مشواره في البطولة بالمركز الخامس بفوزه على الجزيرة الإماراتي 3-1 على ستاد آل نهيان.