ناصر العنزي



من سيكون بطلا لكأس السوبر الرابعة عشرة، العربي أم الكويت؟ هذا ما سنعرفه الليلة في اللقاء الجماهيري الذي سيحتضنه ستاد جابر الدولي وكلاهما الأخضر بطل الدوري والأبيض بطل الكأس قادر على خطف اللقب.



واستعدادا لمواجهة اليوم فقد انتهى مدرب الأخضر الكرواتي انتي ميشا من رسم السيناريو المناسب لمواجهة خصم قوي اعتاد طويلا على مثل هذه المباريات النهائية، حيث سبق للأخضر التغلب على الكويت بهدف في الدوري الممتاز الشهر الماضي، لذلك يسعى لتأكيد تفوقه اليوم واسعاد جماهيره التي عاشت في الموسم الماضي أجمل الأيام بعد ما حقق فريقها الدوري بعد غياب طويل، إذ ان الفوز اليوم بلقب السوبر سيحفز اللاعبين على المحافظة على لقب الدوري بعدما اتسعت دائرة المنافسة عليه. ولن يجد مدرب الأخضر انتي ميشا صعوبة في إيجاد تشكيلة مناسبة حيث تضم صفوفه عناصر متميزة من الخبرة والشباب، وتكمن قوة الأخضر الضاربة في خط المقدمة بوجود الليبيين السنوسي الهادي ومحمد الصولة والسوداني وليد الشعلة. من جانبه، فإن الكويت قادر على تحقيق اللقب بعد ما أصبح طرفا في أغلب المباريات النهائية، حيث تضم صفوفه بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول عناصر ذات ثقل فني داخل الملعب، ورغم تعثر الأبيض بالتعادل مع اليرموك في آخر مباراة له في الدوري قبل أيام فإنه قادر على التفوق اليوم حيث يتنافس لاعبوه للدخول في تشكيلة معلول الأساسية والذي يلجأ عادة للتدوير في كل مباراة ومنح الفرصة لكل اللاعبين مع كل مباراة. ويتميز الأبيض بالقدرة على الانتقال السريع إلى ملعب الخصم والقدرة على التسجيل بوجود عناصر مميزة مثل فيصل زايد وطه الخنيسي وديمبلي ويوسف ناصر ومبوكاني وأحمد زنكي وابراهيم كميل.

اليوناني تاسوس حكما

يدير مباراة كأس السوبر الليلة والتي ستجمع فريقي العربي والكويت الحكم اليوناني تاسوس سيديروبولس، الذي أدار عددا من المباريات في دوري أبطال أوروبا.

المواجهة الثالثة على «السوبر»



انطلقت مسابقة كأس السوبر في العام 2009، ويعتبر القادسية أكثر الأندية فوزا باللقب بـ 6 مرات، يليه الكويت بـ 5 مرات والعربي بلقبين.



وهذه هي المرة 13 التي ينافس فيها الكويت على الكأس (فاز في 5 وخسر في 7)، فيما سيكون الظهور الرابع لـ «الأخضر» (فاز في 2 وخسر 1). وقد سبق للطرفين أن التقيا في البطولة مرتين، فتبادلا الفوز بالنتيجة ذاتها بهدف دون مقابل.

ضربات ترجيحية

لا تشمل لائحة كأس السوبر الحالية، اللجوء إلى الوقت الإضافي في حال انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل، وسيلجأ الفريقان الى ركلات الترجيح مباشرة. وسيحصل الفائز على كأس جديدة يحتفظ بها كما جرت العادة.

«الأبيض» دون غيابات

يحيى حميدان



أكد إداري فريق الكرة بنادي الكويت أحمد الصبيح جاهزية «الأبيض» لمباراة الكأس السوبر أمام العربي مساء اليوم، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز ولا شيء سواه لإسعاد جماهيره. وبين الصبيح أن صفوف الكويت مكتملة دون غيابات تذكر بعد استعادة عدد من اللاعبين الذين غابوا عن لقاء اليرموك قبل أيام في الدوري الممتاز بسبب البطاقات أو الإصابات البسيطة، مشيرا الى أن «الأبيض» دخل معسكرا داخليا مساء أول من امس في أحد الفنادق لرفع درجة الجاهزية والتركيز لدى اللاعبين قبل خوض اللقاء.