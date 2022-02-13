يعقوب العوضي



فاز العربي على التضامن بنتيجة 3-1 في المباراة التي أول من أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وبذلك رفع «الأخضر» رصيده إلى 10 نقاط فيما بقي «العنيد» على رصيده السابق 6 نقاط. وضمن منافسات دوري الدرجة الأولى فاز الساحل على اليرموك بنتيجة 3-1 ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب العام، بينما بقي اليرموك على رصيده السابق 11 نقطة.



إلى ذلك، يلعب القادسية مع الجهراء غدا على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بمقر اتحاد الطائرة في ضاحية صباح السالم ضمن فعاليات الدوري الممتاز، وكان الاتحاد قد خاطب القادسية وبرقان لتأجيل لقائهما في البطولة لتداعيات متحور كورونا كوفيد-19 والتي طالت بعض لاعبي برقان، مما استدعى تأجيل اللقاء حرصا على سلامة اللاعبين.