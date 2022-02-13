عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة الصربي داركو نيستروفيتش أن مواجهة الفحيحيل التي انتهت بالتعادل 0-0 ضمن الجولة الـ 10 لدوري stc للدرجة الممتازة جاءت صعبة على الفريقين، مضيفا أننا تمكنا من الحصول على عدة فرص للتسجيل، لكن لم نتمكن من ترجمة أي منها لعدم وجود هــــداف صريح للفريـــــق يعوض غياب شبيب الخالــــدي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.



وذكر داركو أن كاظمة سيواصل العمل الجاد استعدادا للمباراة المقبلة، وقال: «جميع المباريات مهمة وصعبة، وعلينا المضي قدما خطوة خطوة، واللاعبون قدموا أداء جيدا أمام الفحيحيل، ونأمل المواصلة على نسق مرتفع، وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة».



من جانبه أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيــل داليبـــور ستاركيفيتش سعادته بالخروج بنقطة التعادل من مباراة كاظمة، مضيفا أننا اقتنصنا نقطة مهمة، من متصدر الترتيب، وهي جيدة وستساعدنا للمحافظة على تواجدنا وسط سلم الترتيب، وقد قدمنا أداء جيدا أمام فريق يمتاز بنقل الكرة بشكل جيد، وكنا منظمين ومتماسكين دفاعيا بصورة واضحة، ما ساعدنا على الظفر بنقطة مهمة.



وشدد المدرب الكرواتي على أن كل نقطة في القسم الثاني للدوري تعد مهمـــة بدرجة كبيرة.



وقال: «هدفنا البقاء ضمن فرق الدرجة الممتازة، وسنقاتل لأجل تلك الغاية، رغم صعوبة المنافسة في البطولة الأطول في الموسم، والتي زادت بعد تعاقد عدة أندية مع لاعبـــين جيدين في فترة الانتــقالات الشـــتوية».