يعقوب العوضي



تشارك أندية العربي، اليرموك، كاظمة، الفحيحيل وبرقان في بطولة خماسية ينظمها اليرموك الخميس المقبل على صالة النادي تمهيدا لعودة البطولات المحلية ممثلة بالدوري العام بقسميه الممتاز والدرجة الأولى وذلك بعد فترة التوقف بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا التي أقيمت في السعودية وتوج بها المنتخب القطري.



واكتفى العربي بمعسكر داخلي خاض فيه مباراتين وديتين مع اليرموك والصليبخات، على أن يتابع الإعداد البدني والفني بقيادة المدرب الجديد د.أحمد فولاذ.



ويواجه «الأخضر» بعض الصعوبات في التعاقد مع محترف أجنبي ليحل محل زبير السايس الذي اقترب رحيله عن الفريق أكثر من أي وقت مضى، إذ أعاد الجهازان الفني والإداري النظر في التعاقد معه، كما توجد على طاولة مفاوضات الفريق عدة أسماء محلية لتعويض لاعب الدائرة المصاب وليد القلاف.



من جانبه، يطمح مدرب اليرموك خالد الملا إلى تعزيز فرص الفريق في الصعود إلى دوري الأضواء من خلال زيادة خبرات الفريق خاصة مع مرحلة الإحلال والتجديد التي يمر بها.



أما كاظمة، فيتطلع إلى استعادة التوازن الذي غاب عنه لفترة والحفاظ على تواجده ضمن ثلاثي المقدمة في الترتيب العام بعد عدة عثرات مر فيها «البرتقالي» خلال الموسم الحالي. وفي السياق ذاته، فإن برقان يقدم مستوى مميزا ويحتل المنطقة الدافئة في الترتيب العام للدوري ويسعى الى مواصلة عروضه الجيدة والحفاظ على مكانته.