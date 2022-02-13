مبارك الخالدي



أشاد عضو مجلس إدارة نادي الشباب ورئيس جهاز الكرة جابر الزنكي بالأداء القوي للاعبيه أمام القادسية في المباراة التي جمعتهما في ختام الجولة العاشرة لدوري stc الممتاز أول من امس والتي انتهت بالتعادل 1-1.



وقال الزنكي في تصريحات عقب المباراة: اننا كنا الطرف الأفضل وقدمنا مباراة مثالية، وخصوصا في الشوط الثاني منها، وأعتقد أننا نستحق الفوز وليس التعادل عطفا على ضياع بعض الفرص السانحة، ولكن ربما فقدان التركيز كان السبب وراء تلك الفرص.



وأكد الزنكي أن الشباب ولاعبيه لديهم الكثير ليقدموه، وقد أثبتنا ذلك بعد أن تم تغيير 6 لاعبين، ما ساهم في ظهور الفريق بشكل متميز، متمنيا أن يستمر أبناء الأحمدي على هذا المنوال في القادم من المباريات.