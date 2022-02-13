هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف أن تدريب منتخبنا الوطني الأول يعد للمدرب المحلي مهمة وطنية بالدرجة الأولى، مضيفا: «لم يصلنا كتاب رسمي من اتحاد الكرة بطلب الاستعانة بخدمات المدرب محمد إبراهيم، وهناك أنباء تتردد بشأنه من قبل وسائل الإعلام، ولكن متى ما وصل طلب رسمي من اتحاد الكرة، فإننا سنأخذ الأمر بعين الاعتبار، ونجتمع مع المدرب، ونتخذ القرار المناسب، الذي يصب في مصلحة الجميع، خاصة أن اتحاد الكرة يمثلنا جميعا». وذكر اليوسف أن فوز السالمية على النصر 1-0 في الجولة الـ 10 لدوري stc للدرجة الممتازة، جاء بعد معاناة، خاصة أن النصر يعد من الفرق الجيدة، وقدم أداء متميزا طوال المباراة، فيما لم يقدم السماوي أفضل مستوياته، ولكنه خرج بالنقاط الثلاث وهو الأهم.



من جانبه، أكد مدرب السالمية محمد إبراهيم أنه لن يتأخر عن تلبية نداء الأزرق، متى ما طلب منه ذلك، وقد لبيت نداء الأزرق عدة مرات، في السنوات الماضية، ولا اعتقد بأني سأقابل بالرفض رغبة اللجنة الفنية، ويبقى الحس الوطني حاضرا في مثل هذه الأمور. وفيما يتعلق بمواجهة النصر، ذكر إبراهيم أن السالمية لم يقدم الأداء المتوقع في الشوط الأول، لكنه خرج بثلاث نقاط مهمة، وقد واجهنا رغبة كبيرة من «العنابي» بالخروج بنتيجة مرضية بالنسبة لهم، ولعبوا بطريقة جيدة، ولكن في الشوط الثاني، تمكنا من تصحيح الوضع، ودانت الأفضلية للسالمية، ووصلنا لمرمى الخصم مرات عدة، لكن لم نحسن استثمار الفرص، وجاءت مشاركة المهاجم نايف زويد إضافة للفريق، وتمكن من التسبب بركلة جزاء حاسمة، وفي المجمل فالسماوي يقدم أداء جيدا وبروح عالية.