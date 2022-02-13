ودعــــت الأســـرة الرياضية الكويتية رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق فلاح غانم الذي شيع الى مثواه الأخير عصر الجمعة الماضية بعد معاناة مع المرض. وتمتع الفقيد بسيرة رياضية ناصعة بدأها لاعبا في ناديه النصر، وإداريا تدرج في المناصب الادارية حيث ترأس مجلس إدارة النادي لسنوات بعد إجماع الجمعية العمومية للنادي على شخصيته المحبوبة من الجميع لعدة دورات انتخابية. وقد نعى اتحاد كرة القدم والأندية الفقيد مستذكرين مواقفه المشرفة لخدمة ناديه والرياضية الكويتية. والقسم الرياضي في «الأنباء» يتقدم الى مجتمع الرياضة الكويتي وإلى أسرته الكريمة بخالص العزاء والمواساة، متضرعين الى الباري عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.